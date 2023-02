Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti della decima puntata del 16 febbraio 2023, Sky

Questa sera, 16 febbraio 2023, va in onda la decima puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Il traguardo per gli aspiranti Chef di MasterChef Italia, rimasti in otto, è sempre più vicino, e il loro percorso entra definitivamente nella dimensione dell’Alta cucina: il livello tecnico, sempre altissimo, delle prove richiede da parte loro una preparazione da veri professionisti. La serata di questa sera porterà quindi la Masterclass a confrontarsi con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall’“amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspiranti Chef dovranno far emergere al massimo la propria creatività e identità, canalizzando entrambi gli aspetti in piatti accuratamente preparati, in cui l’estetica regni sovrana.

Anche l’Invention Test resterà nell’ambito dell’Alta cucina con una preparazione degna delle cucine stellate, ovvero il “pre-dessert”, una piccola portata che viene servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert. Nel secondo episodio della serata sale in cattedra uno degli Chef italiani più importanti in assoluto: Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, per i grandi meriti nell’ambito della sostenibilità). L’estetica dei piatti di Crippa raggiunge livelli assoluti e lo Chef, per l’occasione, veste i panni di “commissario esterno” del nuovo Skill Test, prova tecnica per eccellenza del talent di Sky. Al termine dei giochi, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli emetteranno la sentenza, decidendo chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.