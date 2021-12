MasterChef Italia 11: i giudici del cooking show di Sky

Chi sono i giudici di MasterChef 11 Italia? Squadra che vince non si cambia, per cui anche in questa undicesima edizione, al via su Sky Uno da giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21.15, torneranno i tre giudici a cui il pubblico ormai si è affezionato: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, pronti a tornare nelle cucine di MasterChef Italia e a riaccendere i fornelli con l’obiettivo di selezionare il miglior chef amatoriale d’Italia. “Siamo un grande trio, io ho fatto tutti i MasterChef dall’inizio alla fine, e credo che questo sia veramente il trio più divertente, siamo un tutt’uno, forse a MasterChef c’è un solo giudice, ed è la fusione di noi tre”, ha dichiarato Bruno Barbieri, presente sin dalla prima edizione.

“Diremo molti meno sì, lo vedrete”, ammette Locatelli ma, aggiunge Cannavacciuolo, “vi stupirete di fronte a storia che dimostreranno che tutto è possibile”. Le biografie dei concorrenti sono l’ossatura dello storytelling, va da sé: “Il MasterChef di quest’anno è all’insegna dell’inclusività gastronomica – spiega Locatelli – Ci sono concorrenti che vengono da lontano, da paesi difficili, e si sono integrati in Italia. Da loro verranno sapori nuovi”.

In tutto a MasterChef 11 sono previste 12 puntate, con due episodi per ognuna, ogni giovedì su Sky Uno, a cominciare dal 16 dicembre. Nel primo episodio, gli aspiranti chef si cimenteranno nelle iconiche prove della Mistery Box e dell’Invention test. La prima determinerà il migliore della Masterclass, che avrà diritto a un prezioso vantaggio sui compagni nell’Invention Test. La seconda prova, invece, terminerà con un eliminazione. Nel successivo episodio di Masterchef Italia 11, poi, seguiranno la prova in esterna e il temutissimo Pressure Test, le cui modalità varieranno di puntata in puntata. Come alternativa all’ultima prova, però, Masterchef Italia 11 manterrà la novità dell’anno scorso, lo Skill Test.

Ospiti

Abbiamo visto chi sono i giudici di Masterchef 11, ma nel corso di questa edizione torneranno anche diversi ospiti. Chef stellati e grandi cuochi internazionali, tra cui Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou, una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; torna Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo. E poi non mancherà l’attesissimo arrivo del Maestro Iginio Massari, che come sempre sarà protagonista del vero spauracchio più temuto da tutte le Masterclass, la prova di pasticceria.