“Silvia, posso farti una confidenza? L’altra notte ti ho sognata”. All’inizio della scorsa puntata di Masterchef il giudice Bruno Barbieri si è rivolto così alla concorrente Silvia Zummo. “Ma che bello”, aveva replicato lei. Poco dopo, un’altra prova. Silvia arriva al banco dei giudici con un “pasticcio di fegato”, ad assaggiarlo Jeremy Chan, due stelle Michelin a Londra.

Questa volta chef Barbieri è decisamente meno morbido: “Mi sembra di vedere una Silvia 2 — dice lo storico giudice di Masterchef —. Di solito sei molto chic, adesso sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio”.

La concorrente si affretta quindi a rifarsi la coda. Dopo l’assaggio, lo chef riprende: “Mi sembra di capire che di azzeccato in questo piatto c’è solo il nome, pasticcio. Spero di non ri-sognarti stanotte, sarebbe un incubo…”. Silvia incassa il colpo e accenna un sorriso, anche se appare visibilmente seccata. Dopo poco infatti l’aspirante chef sbotta: “Pensavo di aver fatto un buon lavoro sul piatto, se invece mi si viene a parlare di eleganza, di classe…. allora la prossima volta faccio il compitino”. Alla fine della puntata è stata eliminata: fatale per lei uno zabaione crudo, preparato nel tentativo di riprodurre un piatto di Jeremy Chan.