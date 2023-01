Masterchef, il concorrente eliminato attacca i giudici: “Ricordatevi che siamo persone”

Non le manda a dire il concorrente eliminato nel corso dell’ultima puntata di Masterchef Italia. Dopo uno skill test durissimo, i giudici hanno eliminato due concorrenti, considerati tra i favoriti nella competizione. Letizia Borri e Francesco Girardi hanno lasciato la masterclass, ma quest’ultimo prima di andarsene ha voluto lanciare un messaggio, senza troppi giri di parole, ai tre chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli: “Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, ma ricordatevi che siamo anche delle persone”, ha detto duramente il 33enne.

Momenti di gelo in studio dopo questa inaspettata polemica. Cannavacciuolo ha provato a congedare il concorrente senza alimentare le tensioni: “Lo sappiamo. Se non tenessimo conto che davanti a noi ci sono delle persone, su quella balconata non ci sarebbe nessuno”, ha risposto lo chef napoletano. In balconata gli altri concorrenti hanno osservato la scena in silenzio.

La discussione è diventata poi virale sui social, con molti utenti che hanno dato ragione a Francesco: “Bravo Francesco, uscito immeritatamente e hai detto parole che tutti noi avremmo voluto dire ai giudici”. “Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. C’è una totale mancanza di rispetto verso concorrenti e spettatori, soprattutto da uno dei 3 giudici”, commenta un altro utente. “Li ha distrutti, straordinario”, incalza qualcun altro.