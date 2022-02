Masterchef Italia 11: le anticipazioni della decima puntata, 17 febbraio 2022

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la decima puntata di Masterchef 11, il cooking show di Sky giunto all’undicesima edizione. Nuovi cuochi amatoriali sono pronti a darsi battaglia e superare temutissime prove, ma soprattutto dovranno fare i conti con i tre giudici di Masterchef 11: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. In tutto sono previste 12 puntate, ogni giovedì, con due episodi per ognuna. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 17 febbraio.

Anticipazioni, prove e ospiti

La puntata del 17 febbraio 2022 si aprirà con la prova della Golden Mystery. La prova – ultima novità del format dello show – si articola come una normale Mystery Box. I concorrenti sono dunque chiamati a cucinare un piatto d’alta cucina con gli ingredienti a sorpresa, nascosti all’interno della scatola. Ma – al contrario di una regolare Mystery Box – la Golden Mystery dà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata, saltando l’Invention Test. I concorrenti di Masterchef 11 hanno già affrontato questa sfida nel corso delle scorse puntate. Giovedì 17 febbraio 2022, però, a giudicare i loro piatti non ci saranno solo gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sulla pedana dei giudici, infatti, ci sarà anche un personaggio misterioso, nascosto sotto un cappuccio, un cappello da cowboy e degli occhiali neri. L’Invention Test vedrà invece come ospiti il vincitore della scorsa edizione Francesco Aquila e l’ex concorrente Irene Volpe. Chi lascerà la cucina al termine della puntata di oggi?

Masterchef Italia 11: i concorrenti

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma chi sono i concorrenti di Masterchef 11? Ecco i 20 aspiranti chef di questa edizione: Andrea, 41enne maître tra Novara e Milano; da Brighton i due fidanzati – in gara insieme ma separatamente – Andrealetizia (25 anni, disoccupata, Roma) e Nicky Brian (28 anni designer, origini dello Sri Lanka e nato a Roma); Anna, 30enne farmacista e nutrizionista della provincia di Ferrara; Bruno, 64enne agente di commercio di Parma; Carmine, 18enne studente del Liceo Scientifico della provincia di Salerno; Christian, 20 anni, studente di Ingegneria Chimica del torinese; Dalia, manager 30enne di Torino; Elena, casalinga 54enne da Ravenna; Federico, deejay 30enne da Milano; Gabriele (detto Polone), 34enne addetto alla sicurezza di Anzio (Roma); Giulia, modella di 29 anni di Bologna; Lia, bancaria 30 anni del veronese; Mery, 26 anni personal trainer romana; Mime, 47 anni, guida turistica e interprete a metà tra Giappone e Firenze; Nicholas, 21enne studente di radiologia di Arezzo; Pietro, libero professionista palermitano di 42 anni; l’imprenditrice alberghiera Rita, 51 anni, di Catania; Tina, commessa di un supermercato 39enne, nata a Napoli e ora a Piacenza; e Tracy, 31 anni, nata in Nigeria e ora nel veronese, cameriera di sala.

Streaming e tv

Dove vedere Masterchef 11 in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.