Masterchef 10: chi sono i tre giudici della decima edizione

Chi sono i tre giudici di Masterchef Italia 10 in onda su Sky Uno dal 17 dicembre? I giudici della decima edizione dello show sono tre: Bruno Barbieri (presente dalla prima edizione), Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo. Ma conosciamoli meglio uno ad uno.

Chi è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri (Medicina, 12 gennaio 1962) durante la sua carriera è stato insignito di 7 stelle Michelin, diventando il secondo chef con più stelle in Italia dopo Enrico Bartolini (9 stelle al 2021). Qual è il suo ristorante? Durante la sua carriera lo chef ha gestito diversi ristoranti, l’ultimo è stato il Fourghetti a Bologna che nell’agosto 2020 ha deciso di affidare a Erik Lavacchielli. La vita privata di Bruno Barbieri? Il giudice di Masterchef 10 è celibe ed è noto per essere piuttosto riservato riguardo agli aspetti della sua vita non riguardanti l’attività di chef. In alcune interviste ha dichiarato il difficile rapporto avuto con il padre, che conobbe soltanto in età adulta, e il suo timore che questi non apprezzasse la sua scelta professionale nel settore della cucina, motivo per cui dichiara di essere ricorso ad uno psicologo. Sulla decima edizione di Masterchef Barbieri ha detto: “È il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più. Io dopo dieci anni avevo bisogno di essere ancora più duro perché è necessario rendere il livello più elevato. Ci siamo divertiti, siamo stati giudici complici anche se slegati per via delle maschere e dei camerini distanziati. Non è stato facile lavorare così ma è stato comunque bellissimo”.

Chi è Antonino Cannavacciulo

Tra i giudici di Masterchef 10 c’è anche Antonino Cannavacciulo, ormai volto notissimo della tv italiana. Nato a Vico Equense il 16 aprile 1975, ha studiato presso la locale scuola alberghiera, I.S.I.S. “F. De Gennaro” (dove suo padre, anch’egli cuoco, ha insegnato), conseguendo l’Attestato di Cucina nel 1994. Dopo le prime esperienze nella penisola sorrentina, segue periodi di stage in due ristoranti francesi nella regione dell’Alsazia, l’Auberge dell’Ile di Illhaeusern e il Buerehiesel di Strasburgo. Ha avuto modo di lavorare anche nel ristorante del Grand Hotel Quisisana di Capri, quando la cucina era sotto la consulenza di Gualtiero Marchesi. Nel 1999 assume, insieme alla moglie Cinzia Primatesta (con la quale ha avuto due figli), la gestione della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, di cui ricopre il ruolo di chef patron. Nel 2003 Cannavacciuolo riceve la prima stella Michelin e nel 2006 gli viene conferita la seconda. Dal 2012 Villa Crespi, dotata di hotel e ristorante, è entrata nel circuito Relais & Châteaux. A fine ottobre 2015, apre un locale nel centro della città di Novara, il Cannavacciuolo Café & Bistrot, aperto dalla colazione al dopocena. A luglio 2017 inaugura l’apertura di un nuovo locale, Bistrot Cannavacciuolo, a Torino. Su Masterchef 10 Cannavacciulo ha detto: “Ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia del food che cerca gli ingredienti e legge l’etichetta. Qui è la magia di MasterChef: si cercano ingredienti che sul mercato italiano sono sconosciuti e dopo pochi giorni entrano nelle case, deve proseguire così la ricerca che facciamo nelle nostre cucine”.

Chi è Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli (Vergiate, 7 aprile 1963), oltre ad essere uno dei giudici di Masterchef 10, è il fondatore e chef del ristorante Locanda Locatelli a Londra. Nato a Corgeno, frazione di Vergiate, Locatelli è figlio d’arte: la famiglia gestiva infatti un ristorante stellato. Ha abbandonato l’Italia nel 1986 per coltivare la sua passione all’estero: ha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, quindi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in qualità di headchef presso il ristorante Olivo; al contempo ha aperto il ristorante Zafferano, insignito peraltro di una stella Michelin nel 1999. Nel 1997 ha aperto il ristorante Spighetta per poi abbandonare la conduzione di Zafferano nel 2001. Nel 2002, assieme alla moglie Plaxy, ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli, insignito l’anno seguente di una stella Michelin. Nel 2009 ha inaugurato il ristorante Spighetta e in seguito ha acquisito un ristorante a Dubai, Ronda Locatelli. Su Mastechef 10 di cui, come detto, è giudice ha detto: “Mi sono trovato bene in questa bolla di 120 persone che si è creata. Tutti hanno reagito positivamente. Bello vedere aspiranti chef provenienti da più paesi e realtà sociali, ciò rappresenta una Italia moderna, quella del futuro. La cucina ha un grande successo nei giovani”.

Masterchef 10 streaming e tv

Dove vedere Masterchef Italia 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

Potrebbero interessarti Lezioni di volo, il testo di Wrongonyou, finalista di Sanremo Giovani Regina, il testo di Davide Shorty, finalista di Sanremo Giovani Sette volte, il testo di Merlot, finalista di Sanremo Giovani