Master Crimes: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1

Questa sera, 13 agosto 2024, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Master Crimes, la serie tv francese in onda dalle 21.30 in prima visione. Una produzione franco-belga davvero originale, per un poliziesco che vi terrà incollati alla tv. Protagonista è Muriel Robin, attrice comica molto nota in Francia, qui nei panni della protagonista, Louise Arbus, una professoressa di criminologia all’università che ha smesso di collaborare con la polizia dopo aver contribuito alla condanna di Pierre Delaunay, uomo che ora crede innocente. Il commissario Oscar Rugasira la convince a tornare sul campo per investigare su un omicidio misterioso: la vittima porta incisa sulla schiena una frase tratta da uno dei libri della professoressa: “J’attends le tueur parfait” (sto aspettando l’assassino perfetto). Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Louise Arbus, professoressa di Psicocriminologia alla Sorbona, si ritrova coinvolta in un caso di omicidio quando, sul corpo della vittima, viene trovata una frase tratta da uno dei suoi libri: “Aspetto l’assassino perfetto”. La professoressa, che dovrebbe contribuire alle indagini assistendo la squadra della Polizia del Capitano Barbara Delandre, decide di indagare segretamente, facendosi aiutare da quattro dei suoi studenti. Samuel, Mia, Boris e Valentine hanno ciascuno capacità inaspettate e insieme all’eccentrica professoressa Arbus costituiscono un “dream team”.

Master Crimes: il cast

Abbiamo visto la trama della serie, ma qual è il cast? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.