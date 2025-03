Masquerade – Ladri d’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Masquerade – Ladri d’amore, film del 2022 scritto e diretto da Nicolas Bedos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adrien fa lo gigolò in Costa Azzurra da quando un incidente in moto ha stroncato la sua promettente carriera di ballerino. Mentre vive mantenuto dalla sua ultima cliente, Martha, ex star del cinema, incontra e si innamora della bella Margot, che vive di truffe ed espedienti. I due uniscono le forze per mettere in piedi una truffa ai danni del danaroso Simon, un agente immobiliare in vacanza.

Masquerade – Ladri d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Masquerade – Ladri d’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierre Niney: Adrien

Isabelle Adjani: Martha

François Cluzet: Simon

Marine Vacth: Margot

Emmanuelle Devos: Carole

Laura Morante: Julia

Charles Berling: Jean-Charles

Nicolas Briançon: Laurent Bardin

Bruno Raffaelli: Serge Bazin

Christiane Millet: Françoise

James Wilby: Thomas

Philippe Uchan: Claude

Daniel Hanssens: Avvocato di Simon

Rachel Bauchet: Ava a 6 anni

Streaming e tv

Dove vedere Masquerade – Ladri d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.