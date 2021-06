Masantonio – Sezione scomparsi: la trama

Da venerdì 25 giugno 2021 su Canale 5 va in onda Masantonio – Sezione scomparsi, fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ma vediamo insieme la trama nel dettaglio.

Elio Masantonio è un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica, che viene messo dal Prefetto di Genova Attilio De Prà alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse. Masantonio, pur essendo un lupo solitario, cinico e scontroso, possiede uno straordinario talento: la capacità di entrare nelle vite degli scomparsi fino a farle aderire alla propria, riuscendo così a ricostruire le loro identità e le loro storie, al fine di avere maggiori possibilità di ritrovarli. Ad affiancarlo nelle sue indagini, Masantonio avrà Sandro Riva, un giovane e volenteroso poliziotto, che all’inizio faticherà non poco a relazionarsi con lui e i suoi metodi per niente ortodossi, ma che molto presto si rivelerà essere il partner perfetto. Caso dopo caso, vita dopo vita, scomparso dopo scomparso, Masantonio finirà per dover fare i conti con se stesso e ciò lo obbligherà a riannodare i fili di un passato con cui deve ancora chiudere diversi conti. Uno è quello con Valeria, vicina di casa e custode di un’antica amicizia, testimone di ciò che Masantonio nasconde agli altri, con la quale c’è ancora qualcosa di irrisolto.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di Masantonio – Sezione scomparsi, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 25 giugno 2021 in prima tv su Canale 5 alle ore 21,25. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.