Masantonio – Sezione scomparsi streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Da questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Dove vedere Masantonio – Sezione scomparsi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 4 luglio 2021 – in prima tv su Canale 5 (tasto cinque o 505 del telecomando del digitale terrestre) alle ore 21,25.

Masantonio – Sezione scomparsi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Masantonio – Sezione scomparsi, ma quante puntate sono previste? In tutto saranno cinque da due episodi l’una. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):