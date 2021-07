Stasera Masantonio – Sezione scomparsi non va in onda: perché, il motivo

Masantonio – Sezione scomparsi non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera – 2 luglio 2021 – Masantonio – Sezione Scomparsi, la nuova serie di Canale 5 con Alessandro Preziosi, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: Mediaset ha deciso di cambiare la sua programmazione spostando la seconda puntata della serie tv a domenica 4 luglio. Stasera, al suo posto, andrà in onda il film Adaline – L’eterna giovinezza, con Blake Livelì e Harrison Ford. Una decisione presa per evitare di scontrarsi con la partita degli Europei di calcio Belgio-Italia (quarti di finale) in programma alle ore 21 su Rai 1. Masantonio – Sezione scomparsi a partire dal 9 luglio tornerà poi al venerdì sera. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Canale 5 (salvo ulteriori cambi di programma):

Prima puntata: venerdì 25 giugno 2021, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 4 luglio 2021, ore 21,25

Terza puntata: venerdì 9 luglio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: venerdì 16 luglio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: venerdì 23 luglio 2021, ore 21,25

Abbiamo visto perché Masantonio – Sezione scomparsi stasera non va in onda, ma qual è la trama? La fiction è incentrata sul personaggio di Elio Masantonio, ambiguo e sfuggente investigatore chiamato a Genova per risolvere i casi di persone scomparse, che ha la capacità di immedesimarsi in modo straordinario nelle loro storie. Nel cast anche Claudia Pandolfi.