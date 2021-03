Chi è Marracash, il fidanzato di Elodie, co-conduttrice di Sanremo 2021

Elodie è la co-conduttrice per una sera di Sanremo 2021: ma chi è il fidanzato della cantante tra le protagoniste della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo?

Elodie Di Patrizi, nota semplicemente come Elodie (qui il suo profilo), è fidanzata dal 2019 con il rapper Marracash, con il quale ha anche collaborato musicalmente per la realizzazione del singolo Margarita.

Nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è nato a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 maggio del 1979 e, oltre che un rapper, è anche un produttore discografico.

Madre bidella e padre camionista, si trasferisce da piccolo insieme alla famiglia a Milano, nel quartiere periferico della Barona. Fino a 10 anni ha vissuto in una casa popolare che il padre condivideva con cinque colleghi, poi si è trasferito in un altro monolocale piuttosto modesto, sempre nello stesso stabile, insieme alla madre.

Ha un fratello minore ed è affetto da disturbo bipolare, malattia di cui spesso parla nei suoi brani. Soprannominato dai suoi compagni di scuola “il marocchino” per via della sua carnagione olivastra, proprio per questo motivo decide di adottare come nome d’arte quello di Marracash.

L’attuale fidanzato di Elodie (qui il suo cachet per Sanremo 2021) fa il suo esordio nel mondo discografico nel 2004 nel mixtape PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape. Nello stesso anno, viene fondato il collettivo Dogo Gang, di cui Marracash entra a far parte.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Gli anni successivi collabora diverse volte con i Club Dogo, gruppo composto da Jake La Furia e Gué Pequeno, contribuendo al loro successo, mentre nel 2008 pubblica il suo primo album da solista dal titolo Marracash, che vede la collaborazione, tra gli altri di Gué Pequeno, Jake La Furia e J-Ax.

Nel 2011 esce il suo secondo album, Roccia Music II, che vede la partecipazione di numerosi rapper, tra cui Fedez, Emis Killa e Noyz Narcos.

Gli anni successivi, Marracash pubblica altri due album (King del Rap nel 2011 e Status nel 2013) e dà vita all’etichetta indipendente Roccia Music.

Nel 2016 realizza in album con Gué Pequeno dal titolo Santeria, mentre nel 2019, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, annuncia il suo ritorno con la pubblicazione del suo quinto album, Persona.

Nel corso della sua carriera, l’attuale fidanzato di Elodie ha avuto diversi scontri con alcuni colleghi. In particolare si ricordano i botta e risposta con il collega Nesli e quelli con Fedez, soprannominato in un video su Youtube dallo stesso Marracash come il “nano con la sindrome di Napoleone”.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Amare: il testo della canzone de La rappresentante di lista a Sanremo 2021