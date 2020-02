Mario Giordano fa tosare una pecora: la drammatica reazione della vegana Daniela Martani | VIDEO

Mario Giordano fa tosare una pecora: la reazione della vegana Martani

Nel corso della puntata del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”, Mario Giordano ha fatto tosare in diretta una pecora, provocando la reazione della vegana Daniela Martani.

La vicenda si è svolta nella serata di martedì 18 febbraio.

La provocazione di Giordano è una risposta all’ultima proposta di legge dei Verdi, i quali vorrebbero vietare la lana.

Il conduttore e giornalista, quindi, proposto in diretta il video di un pastore che inizia a tosare una pecora senza arrecarle nessun danno. La scena, tuttavia, ha provocato la reazione sdegnata di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, ospite in studio in qualità di “nazi vegana”.

La Martani, infatti, ha iniziato a urlare: “Guardate il sangue, la state torturando”.

“Ma di che stiamo parlando, lo fate pure vedere in diretta. Complimenti per questo spettacolo indegno” ha continuato la Martani che poi ha affermato: “La pecora non può decidere niente, l’avete tosata contro la sua volontà”, scatenando le risate del pubblico e anche quelle del pastore che ha replicato alla Martani affermando che “la pecora è felice di essere tosata”.

