Chi era Mario Da Vinci, il padre di Sal ospite a Domenica In

Chi era Mario Da Vinci, il padre di Sal ospite a Domenica In nella puntata dell’11 giugno 2023? Mario Da Vinci, pseudonimo di Alfonso Sorrentino (Napoli, 14 marzo 1942 – Napoli, 10 maggio 2015), è stato un cantante e attore italiano.

Il debutto artistico di Mario Da Vinci avviene agli inizi degli anni sessanta nella compagnia Cantaposillipo diretta da Alberto Sciotti. Nel 1962 firma il suo primo contratto discografico per l’etichetta Phonotype e incide il suo primo 45 giri intitolato Nun ce lassammo. L’anno seguente partecipa alla “Barca d’Oro”, festival musicale organizzato dal mensile L’Eco della Ribalta, dove propone Nun s’è pentito in abbinamento con Alberto Francia e Busciardella abbinato a Gino Davis.

Nel 1965 prende parte al 13º Festival di Napoli con il brano ‘E suonne restano, abbinato a Nunzio Gallo. Nel frattempo, prende parte a numerose tournée nel Nord America divenendo in breve tempo un idolo del popolo italo-americano. Nel 1968 si ripresenta al Festival di Napoli dove, in abbinamento con Bruno Baresi e Don Franco, propone il motivo Nun voglio vivere accussì, dalle chiare atmosfere beat. Sempre nello stesso anno l’artista fu scritturato dalla famosa compagnia statunitense United Artists.

Nel 1970 Mario Da Vinci cambia etichetta passando alla Liberty. Con la nuova casa discografica si presenta nuovamente al Festival di Napoli dove propone il brano Funtanella, in abbinamento con Louiselle. Nello stesso anno effettua un ennesimo cambio di etichetta firmando per la Riviera, e partecipa alla Piedigrotta 70 con il motivo Faccia d’angelo. L’anno seguente partecipa alla Piedigrottissima con il brano ‘A figlia d’o masto ‘e festa, pubblicato dall’etichetta Hello.

Nel 1972 torna in teatro per recitare nella commedia musicale di Domenico Romano intitolata Montevergine. L’anno successivo, invece, si unisce alla formazione teatrale di Beniamino Maggio, Liliana e Trottolino nella sceneggiata di Enzo Vitale ‘A mano d’a vendetta, cui segue Delinquente abituale. Sempre nel 1973 partecipa alla Piedigrotta: Le nuove canzoni di Napoli con il motivo ‘O bello. Nel frattempo, continua ad intraprendere tournée all’estero e, nel 1975, ritorna a teatro nello spettacolo di Nino Masiello Cafè Chantant con I Brutos, Angela Luce e Gennarino Palumbo. Nello stesso anno partecipa al Festival Pirotecnico del Golfo di Napoli con il brano Asso ‘e denare e registra l’album Fumo negli occhi, che racchiude brani jazz americani tradotti in italiano.

Nel 1976 Mario Da Vinci con il figlio Salvatore (Sal) registra il fortunato album Miracolo ‘e Natale; per l’occasione, viene formata la compagnia teatrale Mario & Sal Da Vinci cui prendono parte Virginia Da Brescia, Nunzio Gallo e Graziella Marino.

Chi è Sal Da Vinci

Abbiamo visto chi è Mario Da Vinci, il padre di Sal, ma cosa sappiamo sull’ospite di Mara Venier a Domenica In? Sal, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino (New York, 7 aprile 1969), è un cantante e attore italiano. Nasce a New York in quanto il padre Mario Da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti d’America dove fu raggiunto dalla madre.

Il giovane Da Vinci si è esibito per la prima volta davanti al pubblico pagante quando aveva appena sei anni. Nel 1976 debutta nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio con il padre, la canzone Miracolo ‘e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio, da cui è stata tratta una sceneggiata omonima. Nel 1977 insieme al padre Mario, debutta in teatro con le sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre.