Chi è Marialuisa Jacobelli, la tentatrice di Temptation Island 2020

Chi è Marialuisa Jacobelli, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Maria Luisa (28 anni) è la figlia del giornalista sportivo e direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli. La bella napoletana è già parecchio nota tra gli esperti di calcio che seguono Top Calcio 24. Per alcuni esisterebbe addirittura una possibile lotta tra lei e la più popolare conduttrice sportiva della tv, Diletta Leotta ma per il momento questi sono solo rumors. Marialuisa (o Maria Luisa?) Jacobelli ha già una schiera di followers che sfondano il tetto dei 150mila che non disdegnano di lasciare commenti sulla sua bellezza e i suoi scatti molto sexy (il profilo Instagram della tentatrice di Temptation Island 2020). La bella e avvenente giornalista dunque ha messo, per il momento, da parte il calcio e scelto di lanciarsi in questa nuova esperienza televisiva che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport…

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Benedetta Mottola, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

