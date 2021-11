Chi era Maria Bergamas, la donna raccontata ne “La scelta di Maria”

Chi era Maria Bergamas, la donna raccontata nel docu-film La scelta di Maria, la pellicola che ripercorre la vicenda legata al Milite Ignoto, il militare italiano senza identità, deceduto durante la prima guerra mondiale e il cui corpo è stato tumulato all’Altare della Patria al Vittoriano di Roma? La donna era una contadina friulana che non aveva più avuto notizie di suo figlio Antonio, morto a soli 25 anni durante il conflitto bellico, in un combattimento sul monte Cimone di Marcesina.

Il 28 ottobre del 1921, Maria Bergamas fu condotta nella Cattedrale di Aquileia con l’incarico di scegliere la salma del Milite Ignoto. Arrivata nei pressi della decima bara, la donna si inginocchiò e pronunciò il nome di suo figlio Antonio, decretando la sua scelta. Insieme al tenente Agusto Tognasso, membro della commissione di Gorizia, la donna affrontò lo storico viaggio in treno, di quattro giorni e 120 soste, per portare la salma da Aquileia a Roma. Durante il viaggio folle di persone si inchinavano, pregavano e salutavano il Milite Ignoto, in quello che divenne uno dei principali momenti di unità nazionale. Il feretro giunse a Roma e fu accolto da Re Vittorio Emanuele III, prima di essere tumulato, il 4 novembre del 1921, all’Altare della Patria dove, ancora oggi, viene vegliato senza sosta dai militari di tutte le forze armate.

