Mare Fuori 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

Questa sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie di successo ambientata in un carcere minorile. L’IPM (Istituto penitenziario per i Minorenni) di Napoli accoglierà nuovi ragazzi che arrivano anche da fuori Campania. Vediamo insieme dove vedere Mare Fuori 5 in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Rai 2 questa sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 con la prima puntata. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi.

Mare Fuori 5 streaming live

Potete seguire gli episodi in diretta streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play, dove dal 12 marzo sono disponibili i primi sei episodi.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Mare Fuori 5, ma quante puntate sono previste? La quinta stagione si compone in tutto di 12 episodi. Per ogni serata vengono trasmessi su Rai 2 due episodi. In tutto quindi appuntamento per sei settimane a partire dal 26 marzo 2025. Vediamo insieme la programmazione completa.