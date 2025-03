Mare Fuori 5: il cast (attori e personaggi) della quinta stagione

Qual è il cast di Mare Fuori 5? Tanti gli attori noti che tornano nel cast di Mare Fuori 5, tra volti storici, conferme, new entry e alcune uscite di scena importanti. L’IPM (Istituto penitenziario per i Minorenni) di Napoli accoglierà nuovi ragazzi che arrivano anche da fuori Campania.

Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.

“Nel cuore di ogni storia c’è il respiro di chi la vive. Per raccontare questa nuova stagione ho voluto puntare sull’autenticità, partendo dai giovani protagonisti e dalla cornice che li ospita, il carcere, luogo capace di cambiare le persone in bene o in male dove i sentimenti giovanili, costretti tra quattro mura, esplodono senza filtri: l’amore, l’amicizia, la paura e la speranza raggiungono la loro massima espressione in Mare Fuori proprio per questo. Attraverso il proseguimento delle storie dei protagonisti storici, che adesso incontrano quelle dei nuovi e giovanissimi ingressi all’IPM, ho cercato di costruire un linguaggio visivo ancora più diretto e contemporaneo. L’azione si alterna con le attese e le sospensioni, creando continui spazi in cui cercare il coraggio di affrontare sé stessi e gli altri. Il carcere è un riflesso esasperato della società, in questo caso dei giovani, un microcosmo in cui l’amicizia e l’amore – forse più della famiglia – sono le uniche chiavi per una via d’uscita e credere in un futuro diverso. Ma le risposte non saranno facili da trovare per nessuno, il che costringerà ognuno dei ragazzi ad un complesso e districato viaggio dove nessuno si salva da solo, figuriamoci quando si devono ancora compiere i vent’anni”, ha dichiarato il regista Di Martino.

Attori

Vediamo ora tutti gli attori del cast di Mare Fuori 5.

I ragazzi

Gianni detto Cardiotrap (Domenico Cuomo)

Un nuovo obiettivo accende il futuro di Cardio e, finché accanto a lui ci sono Alina e Pino, tutto sembra possibile. Se da una parte viene messo in pericolo da alcuni dei nuovi arrivati, dall’altra Gianni deve affrontare un conflitto più profondo, che riguarda proprio il rapporto con i suoi più cari amici.

Nonostante il dolore per il distacco di Kubra, Pino ritrova la sua forza e sa dedicarsi come sempre agli amici, sa proteggerli ed è disposto a tutto per loro, persino a mettere in pericolo sé stesso.

Per Cucciolo è tempo di dimostrare tutta la sua fedeltà ai Ricci, pagando il prezzo più caro. Per quanto la sua ascesa al potere possa sembrare più importante di tutto il resto, in questa scalata rischia di compromettere tutti i suoi affetti e non sa se è disposto a farlo.

Diviso tra il mondo di suo fratello e un sogno che potrebbe cambiargli la vita e che il comandante incoraggia, Micciarella deve fare anche i conti con un passato che tenta di dimenticare, ma che torna a tormentarlo.

Mentre prova a riconquistare l’amore perduto, Milos si isola sempre di più. E i nemici attorno a lui iniziano a stringere il cerchio, in una morsa da cui fatica a liberarsi.

Mentre Silvia prova in tutti i modi a farlo confessare, Angelo porta il peso di un segreto molto più grande di quello che la ragazza possa immaginare. Più i due si riavvicinano, più Angelo si sente in trappola, perché sa che, qualsiasi cosa faccia, andrà a compromettere una persona a cui tiene.

Sempre più diviso tra bene e male, Mimmo lotta tra la redenzione e il pericolo di cadere negli errori passati. In balia delle minacce di Donna Wanda, ma anche guidato dai buoni consigli del comandante, Mimmo deve lottare contro le sue più grandi paure.

A differenza di Pino, Diego non sembra trovare la forza per superare il distacco da Kubra e, al contrario, rischia di precipitare in una pericolosa spirale.

Torna come mentore per la sorella, non attraverso il ricordo, ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada. Al contempo però emergono nuove verità sul passato di Ciro, cose che sua sorella non avrebbe mai potuto sospettare.

Audace e senza scrupoli, Simone entra in IPM e si distingue subito come un potenziale leader. Anche per questo sembra provare un particolare interesse per Rosa e, mentre costruisce un’alleanza, il suo obiettivo si rivela molto più grande di quanto chiunque possa immaginare.

Ferito e pieno di rabbia verso gli altri detenuti, il nuovo arrivato vede gli altri come criminali senza speranza, ma dovrà fare i conti con il proprio trauma, con ciò che gli è stato strappato via, ma anche con quello che lui stesso ha commesso.

Nuovo arrivato dal nord, Samuele mette piede in IPM con le peggiori intenzioni, pronto a seminare caos intorno a sé e a trarne profitto. Con l’aiuto del suo inseparabile amico Federico, riesce a irretire alcuni dei detenuti, mentre non ha alcuna paura a scontrarsi violentemente con altri.

Arrivato dal nord insieme a Samuele, apparentemente privo di qualsiasi empatia, Federico sostiene ogni azione e ogni scelta dell’amico, come se fossero insieme un cane a due teste.

Le ragazze

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Decisa a ripercorrere le orme di suo padre, come se potesse finalmente vendicarne la scomparsa, Rosa deve tenere le redini del clan. Oltre a fronteggiare i nemici, anche gli alleati vanno tenuti a bada, soprattutto quando hanno personali mire vendicative, che rischiano di mandare tutto all’aria. Nel frattempo, un passato familiare riemerge e sconvolge con tutte le sue verità la stabilità di Rosa.

Decisa a ripercorrere le orme di suo padre, come se potesse finalmente vendicarne la scomparsa, Rosa deve tenere le redini del clan. Oltre a fronteggiare i nemici, anche gli alleati vanno tenuti a bada, soprattutto quando hanno personali mire vendicative, che rischiano di mandare tutto all’aria. Nel frattempo, un passato familiare riemerge e sconvolge con tutte le sue verità la stabilità di Rosa. Silvia (Clotilde Esposito)

Lottando per avere giustizia, Silvia si scontra con il silenzio e i segreti di colui che più di tutti potrebbe aiutarla. Se da una parte cerca il sostegno di Lino, dall’altra riscopre un’attrazione nei confronti dell’ultima persona al mondo per cui dovrebbe provarla. Alina (Yeva Sai)

Più che mai decisa a sostenere Cardio, Alina si avvicina anche a Pino e tutti e tre insieme lottano per realizzare un sogno. Da una di queste amicizie però può nascere qualcosa di più, un sentimento che può scaldare il cuore a qualcuno, ma anche ferirne un altro. Carmela (Giovanna Sannino)

Il dolore che Carmela porta con sé la rende più crudele e determinata che mai. È lei a gestire gli affari dei Ricci ora, seguendo gli ordini di Rosa ma anche mettendone in discussione le decisioni, in una presa di potere in cui rischia di perdere il controllo. Teresa (Ludovica Coscione)

Non si capacita dell’abbandono da parte di Edoardo ed è determinata a ritrovarlo. Ora più che mai, in sua assenza, l’amante e la moglie si scontrano e Teresa darà del filo da torcere a Carmela, scontrandosi con le sue bugie. Marta (Rebecca Mogavero)

Scaltra e manipolatoria, abituata a sfruttare la propria bellezza, Marta arriva in IPM assieme alla sua partner in crime, Sonia. Il legame con quest’ultima sembra indissolubile e, se qualcuno prova a mettersi tra loro, Marta è subito pronta a tirare fuori il peggio di sé, pur di tenersi stretta l’amica. Sonia (Elisa Tonelli)

Arriva insieme a Marta ed è sempre accanto a lei, perché farebbe qualsiasi cosa per accontentare l’amica, da cui a sua volta sente di essere stata protetta, soprattutto in passato. Il legame tra le due viene però messo in pericolo quando Sonia inizia a interessarsi e prendersi cura di qualcun altro in IPM. Irene (Andrea Lucrezia Perreca)

Gli adulti