Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 26 marzo 2025

Questa sera, 26 marzo 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio la scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo conseguente ritorno in IPM si diffondono rapidamente in tutto l’istituto, creando sconcerto e disappunto sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Non è stata però per Rosa una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. Le due ragazze, infatti, dopo aver condiviso una scoperta sconcertante, si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Mentre all’IPM arrivano tre nuovi detenuti, Samuele e Federico dal nord, e Simone, dalla provincia napoletana, il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.

Nel secondo episodio della serata, mentre viene svelata la verità su Edoardo, Carmela cerca di mantenere le apparenze e Teresa, ancora ignara, tenta di contattare il ragazzo in tutti i modi. Milos si strugge d’amore per Cucciolo, mentre Silvia provoca Angelo: è proprio sicuro di non ricordarsi di lei? Mimmo cerca di superare le proprie paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta e Sonia. Intanto i due detenuti del nord incominciano un’attività poco lecita.

Mare Fuori 5: il cast

Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.