Mare Fuori 4, la spiegazione del finale: cosa succede a Edoardo

Mare Fuori 4, la spiegazione del finale: come finisce la quarta stagione

Come finisce Mare Fuori 4? La sesta e ultima puntata della popolare serie va in onda su Rai 2 questa sera, 20 marzo 2024, alle ore 21.20. Ma qual è la spiegazione del finale? Cosa succede? Non mancheranno come sempre i colpi di scena, in particolare per quanto riguarda il personaggio di Edoardo Conte. Vediamo allora qual è il finale di Mare Fuori 4, avvisandovi che sono presenti diversi spoiler.

Mare Fuori 4: la spiegazione del finale

Per Carmela è un momento decisivo. È assetata di potere, ma soprattutto vuole riprendersi Edoardo a qualunque costo. Lo mette davanti a una scelta: lasciare Teresa e tornare da lei. Edoardo è combattuto. Da un lato, un futuro con Teresa è ciò che vuole. Dall’altro, diventare il nuovo Don Salvatore è quello che ha sempre sognato. Alla fine il richiamo della malavita sarà più forte.

Lascia Teresa e si reca al cimitero dove riposa Don Salvatore. È lì che sono stati nascosti i soldi dei Ricci. Si avvicina tronfio al bottino, ma non sa che poco prima Donna Wanda ha mostrato a Rosa un filmato che lo incastra. È stato lui a uccidere Don Salvatore e per Rosa, che lo ha sempre considerato un fratello così come ha sempre considerato Carmela una sorella, è un’onta inaccettabile. Conte arriva davanti alla cappella ma viene colpito alla testa.

Pochi istanti dopo Edoardo muore. Chi lo ha ucciso? Nel cimitero c’è Rosa, che ha lasciato Carmine all’altare un attimo prima di convolare a nozze, ma ci sono anche Cucciolo (Francesco Panarella) e Micciarella (Giuseppe Pirozzi). I due fratelli si trovano lì perché sono depositari di un segreto inconfessabile. Oltre a Conte in questo episodio muore anche Alfredo D’Angelo (Giuseppe Tantillo). L’avvocato affiliato al clan Ricci, braccio operativo di Don Salvatore e promesso sposo di Silvia (Clotilde Esposito) viene freddato da un colpo di pistola all’ingresso del cimitero. A sparare è Micciarella. Nella quinta stagione, già confermata, si ripartirà dalla morte di Edoardo, dalla potenziale scalata dei fratelli Di Meo e, soprattutto, dall’arrivo di Rosa al comando del clan.