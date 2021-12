Mare fuori 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Mare fuori 3 si farà? I tanti fan della serie tv, in onda su Rai 2 stasera – 22 dicembre 2021 – con l’ultimo episodio della seconda stagione, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale ancora non c’è ma anche in questa serie i risultati sui social e negli ascolti tv sono stati eccezionali. Mare fuori è infatti risultata una delle serie tv più viste sulla piattaforma RaiPlay, circa 1 milione e mezzo di telespettatori e uno share netto dell’8,5 per cento, oltre al record sui social dove si attestano almeno +50.000 Tweet a puntata. Dati che non sono passati inosservati agli occhi della produzione e degli ideatori che starebbero già pensando al seguito richiestissimo dai fan della fiction di Rai 2. Secondo alcune informazioni non ufficiali, il team creativo composto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu sta già lavorando alle nuove trame, mentre la produzione sarebbe già alla ricerca, soprattutto sul territorio napoletano, di nuovi volti che affiancheranno già quelli presenti. Bisognerà anche vedere chi resterà in vita dopo gli episodi finali…

Cast

Abbiamo visto se Mare fuori 3 si farà o meno, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast della seconda stagione ha confermato gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non sono mancati nuovi ingressi, che sono serviti a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: