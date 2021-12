Mare fuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e tanti altri giovani attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) seconda puntata

Stando alle anticipazioni della terza puntata si scopre che Beppe, da ragazzo, ha avuto una relazione con una ragazza nera, Latifah e ogni volta che vede Kubra in Istituto il suo pensiero ritorna a quei momenti. Dopo che Filippo ha rifiutato il trasferimento a Milano, Naditza si sente rifiutata da lui. Intanto Cardiotrap terrà il suo primo concerto, grazie al padre che ha fatto di tutto per organizzarlo. Massimo decide di riprendere il suo posto da comandante per non lasciare solo Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina e dare un’indicazione preziosa è Pino, secondo cui gli assassini hanno seguito Filippo, per scoprire dove fosse Carmine e Valenti, quindi, chiede di visionare le telecamere dell’Istituto. La piccola Futura viene affidata a Paola, la direttrice dell’Istituto. Intanto si scopre il motivo per cui il nuovo arrivato, Sasà, si trova in carcere, ovvero uno stupro e i ragazzi iniziano a torturarlo, la madre per difenderlo prova a circuire Lino. Kubra fa sentire la sua voce per proteggere Silvia e viene mandata in isolamento dove, raggiunta da Beppe, si lascia andare a confessioni sconvolgenti. Naditza è ancora a Milano, dove riceve una visita che non le fa affatto piacere. Edoardo, che nel frattempo è diventato padre, pensa ancora a Teresa che però è sparita. Nel frattempo Massimo procede con le indagini sulla morte di Nina e scopre qualcosa che mai avrebbe voluto sapere.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mare fuori 2, ma qual è il cast completo del film? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: