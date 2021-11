Mare fuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e tanti altri giovani attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) prima puntata

Nel primo episodio, dal titolo “La famiglia che verrà”, Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende, convinta che per avere un futuro sia necessario crearselo. Massimo (Carmine Recano), schiacciato dal senso di colpa, decide di lasciare il suo posto di comandante e Paola, la direttrice dell’Istituto interpretata da Carolina Crescentini, si ritrova sola a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro e vuole trasferire Filippo Ferrari in modo da evitare tragiche conseguenze. A compromettere il fragile equilibrio il ritorno di una vecchia conoscenza. A seguire, nell’episodio “Nella gioia e nel dolore”, Sasà, un ragazzo della Napoli bene, entra in istituto per un reato che non viene rivelato e diventa un nuovo bersaglio. Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. ‘O Chiattillo, però, è nel mirino di Pirucchio che vuole vendicare Ciro. Carmine esce dal coma e sposa Nina sotto protezione, con Filippo come testimone, mentre i Di Salvo non sono invitati. Il destino poi presenterà il conto.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Mare fuori 2, ma qual è il cast completo del film? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: