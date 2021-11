Mare fuori 2: il cast (attori) completo della seconda stagione della serie tv

Qual è il cast (attori) di Mare fuori 2, la serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. In queste nuove puntate ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle? Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’Istituto, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio; o Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Intanto, fuori dalle mura, si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai giovani detenuti. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Valentina Romani: Naditza

Ar Tem: Pino, detto “‘o pazzo”

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Serena De Ferrari: Viola

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Mare fuori 2, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.