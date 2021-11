A che ora inizia Mare fuori 2: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia la puntata di oggi di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv con Carolina Crescentini? La messa in onda è prevista su Rai 2 alle ore 21,20. Ma vediamo insieme la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 17 novembre 2021, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 24 novembre 2021, ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 1 dicembre 2021, ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 8 dicembre 2021, ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 15 dicembre 2021, ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 22 dicembre 2021, ore 21,20

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Mare fuori 2? La messa in onda delle singole puntate è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni serata è quindi di circa 2 ore e 15 minuti.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Mare fuori 2, ma qual è la trama? In queste nuove puntate ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle? Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’Istituto, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio; o Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Intanto, fuori dalle mura, si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai giovani detenuti.