Cosa è successo a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip

Lo scorso 1° ottobre Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip: ma cosa è successo nella Casa di Cinecittà da costringere l’ex conduttore di Bim Bum Bam a lasciare il programma?

Il concorrente, che aveva rivelato di aver sofferto in passato di depressione, nel corso della sua permanenza all’interno del programma è tornato a combattere con i suoi “demoni”, così come dichiarato da lui stesso.

“Sì, è vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa” aveva rivelato Bellavia ad Alfonso Signorini prima di abbandonare il Grande Fratello Vip.

L’appello di Bellavia, però, è rimasto inascoltato, anzi. Ben presto, quasi tutti gli altri concorrenti lo hanno isolato e addirittura in alcune occasioni deriso tanto da essere accusati di bullismo.

Comportamenti che hanno costretto Bellavia ad abbandonare la trasmissione e che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini, la quale, aveva dichiarato che Bellavia si meritava di essere “bullizzato”, e all’eliminazione, tramite televoto flash indetto dal programma, di Giovanni Ciacci.

L’odio nei confronti di Bellavia ha provocato una reazione social e indotto il programma, con il conduttore Alfonso Signorini in primis, a prendere provvedimenti anche dopo la presa di distanza da parte di alcuni sponsor.

Dopo le accuse da parte del suo manager, il quale ha dichiarato che Bellavia stava bene prima di entrare nella Casa e che a farlo stare male sono stati i comportamenti dei suoi coinquilini, l’ex conduttore di Bim Bum Bam nell’ultima puntata del reality, andata in onda nella serata di giovedì 6 ottobre, è tornato sull’argomento seppur tramite una lettera.

Marco Bellavia ha sottolineato di star bene e promesso che tornerà in trasmissione per un confronto appena possibile.

“Cari coinquilini, anzi ex coinquilini, ho guardato da casa la scorsa puntata, l’ho guardata da casa mia e mi faceva una certa impressione osservarvi dall’esterno, senza essere più con voi. Voi lì tutti agghindati, pronti per la serata di gala e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi che ancora oggi faccio fatica a dimenticare. Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti, i vostri sorrisi. Forse eravate già pronti e lo capisco, a voltare pagina, a dimenticare, perché in televisione succede spesso così” si legge nella missiva.

“Non giudico nessuno, il giudizio spetta solo a Dio e alle nostre coscienze. Presto ritornerò a guardarvi negli occhi, per un confronto sereno che aiuti a costruire e a completare il messaggio che volevo lanciare. Non c’è bisogno di fuggire nella casa come qualcuno di voi ha fatto o di rimanere facendo finta di niente, come se nulla fosse successo, come qualcuno di voi continua a fare. C’è bisogno di condividere, se poi guardandoci negli occhi qualcuno li abbasserà, non sarà colpa mia” ha quindi scritto Marco Bellavia.

Grande Fratello Vip: il lato nascosto di Marco Bellavia

Il caso Bellavia ha quindi scosso i telespettatori, non solo quelli del Grande Fratello Vip. Nonostante la gravità di alcuni comportamenti da parte di alcuni dei concorrenti del reality, però, emerge anche un lato nascosto del conduttore.

Come scoperto da TPI, infatti, Bellavia, che si professa “mental coach” è stato spesso protagonista di commenti complottisti e negazionisti.

Non solo, tramite il suo lavoro si promette di aiutare le persone a superare le difficoltà, ma anche a smettere di fumare, ad andare in bicicletta: un tuttologo, insomma.

La “beatificazione” mediatica messa in atto in questi giorni, dunque, potrebbe in realtà aiutare Bellavia nello sviluppo del suo progetto dal momento che la visibilità e i numeri raggiunti adesso sui social potranno essere facilmente convertiti in potenziali clienti.