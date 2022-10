GfVip, così i concorrenti bullizzavano Marco Bellavia. I video

Lunedì 3 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata del GFVip7. In seguito al ritiro di Marco Bellavia, Signorini ha dedicato un ampio blocco alla questione. Tra i provvedimenti presi, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per una frase molto forte su Marco. Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi sono finiti in un televoto-flash.

Marco Bellavia ha abbandonato il gioco, perché i mostri del passato della debolezza della sua salute mentale sono tornati a bussare alla sua porta e lui ha scelto di andar via. Aveva chiesto agli altri concorrenti una mano, ma nessuno glielo ha teso quel braccio, anzi tutt’altro. Si sono tutti schierati contro l’ex conduttore di Bim Bum Bam. E lui ha preferito uscire e risolvere i suoi problemi fuori. ma stasera ci saranno dei provvedimenti.

Marco Bellavia, che annunciava di soffrire di attacchi di ansia e panico all’interno della Casa e gli altri che lo hanno attaccato e gli hanno voltato le spalle. “Non stai bene”, “Devi farti curare”, “Non sta bene con la testa” hanno dichiarato vari concorrenti, Gegia su tutti, che con parole particolarmente cattive e dure ha appellato il concorrente. Pamela Prati, invece, lo aveva definito “Un pesce fuori d’acqua”, nonostante lui avesse cercato proprio un appoggio in lei, avendo la stessa showgirl sofferto in passato di depressione. “Se una persona ha bisogno, gli altri devono aiutarlo”, aveva chiesto proprio Bellavia, appellandosi ai compagni per ricevere aiuto. “Non vieni a fare psicoanalisi qui”, era stata la risposta di qualcuno.

Charlie Gnocchi, colui che si professava amico, rispondeva così a Marco Bellavia.

Lui, Charlie Gnocchi, colui che si professava amico, ieri sera dopo Ciacci, doveva uscire lui…

Io non dimentico questo schifo di comportamento.

In quest’altro video l’atteggiamento derisorio dei concorrenti:

SHOKKANTE vedere in un unico video la raccolta di OFFESE, MORTIFICAZIONI, DERISIONI e MALTRATTAMENTI subiti dal Povero Marco!!!

“Ginevra tu ti sei resa conto dell’errore che hai fatto ma a volte chiedere scusa non basta perché tu Ginevra tu hai detto una frase gravissima “uno così merita di essere bullizzato” ma come ti viene in mente. – è inorridito Alfonso che dice di non voler far il giudice ma che non riesce a darsi nessuna spiegazione – Il bullismo è una roba orrenda c’è gente che è morta, Ginevra”.