Marcella Bella ospite a Sanremo 2021: biografia, marito e cachet per il Festival

Anche Marcella Bella figura tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è la cantante che salirà sul palco dell’Ariston stasera, mercoledì 3 marzo, nel corso della seconda serata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1.

Biografia

Giuseppa Marcella Bella, nota semplicemente come Marcella Bella, nasce a Catania il 18 giugno 1952. Appassionata di musica sin da piccola, partecipa a numerosi festival canori. Nel 1968 l’incontro con il produttore Ivo Callegari le dà la possibilità di firmare il suo primo contratto discografico. Dopo alcuni brani senza successo, nel 1972 Marcella Bella partecipa alla sezione “giovani” del Festival di Sanremo con la canzone Montagne verdi che, ancora oggi, è uno dei suoi brani più popolari e grazie alla quale si classifica al secondo posto.

Arrivata la notorietà, partecipa a Canzonissima e Festivalbar, mentre nel 1977 torna a Sanremo come ospite d’onore. Nello stesso anno, Marcella Bella dà una svolta alla sua carriera, interpretando le sue canzoni con un tono di voce più sensuale. Nel 1981, la cantante torna al Festival di Sanremo con il brano Pensa per te, classificandosi al nono posto. Torna a Sanremo per la sesta volta anche nel 1990, ma questa volta in coppia con il fratello Gianni, con la canzone Verso l’ignoto.

Negli anni Duemila prende parte allo show di Raiuno, I raccomandati, e partecipa, in qualità di giudice, al talent di Canale 5, Io canto. Nel 2019 festeggia i 50 anni di carriera con uno spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma, mentre il 31 maggio dello stesso anno esce il cofanetto 50 anni di Bella Musica contenente un doppio cd con la registrazione dello show, un libro e un brano inedito. Nel corso della sua carriera, Marcella Bella ha anche tentato la carriera politica candidandosi, ma senza venire eletta, nelle liste di Alleanza Nazionale.

Marcella Bella, la vita privata: il marito

Sorella minore del cantautore Gianni, Marcella Bella nel 1973 ha avuto una relazione con Red Canzian, bassista dei Pooh all’epoca appena entrato nella band. La relazione tra i due dura un anno. Il suo attuale marito è Mario Merello, imprenditore milanese conosciuto nel 1979 e sposato dieci anni più tardi, dal quale ha avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet di Marcella Bella per la sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2021? In realtà la Rai non ha comunicato ufficialmente i compensi dei protagonisti della kermesse. Secondo indiscrezioni, tuttavia, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte le puntata della manifestazione canora, dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre ad alcuni ospiti sarebbe destinato un cachet di circa 25mila euro.

