Perché Mara Venier chiama “Francesca” Ornella Muti a Domenica In: il motivo

Perché Mara Venier chiama “Francesca” Ornella Muti a Domenica In? Avete questa curiosità? Ve la leviamo subito: la risposta è semplicissima, Ornella Muti è un nome d’arte. Il vero nome della grande attrice infatti è Francesca Romana Rivelli. Essendo Mara e Ornella molto amiche, l’attrice viene chiamata con il suo vero nome.

Chi è Ornella Muti

Ornella Muti, o meglio Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo 1955. Tra le più note attrici italiane, ha vinto numerosi premi: una Targa d’oro ai David di Donatello (1976), due Grolle d’oro, migliore attrice (1979), alla carriera (1998), tre Globi d’oro, migliore attrice (1982, 1988), alla carriera (2007), tre Ciak d’oro, migliore attrice protagonista (1988, 1989), Ciak d’oro speciale (2018), un Premio Pasinetti per l’attrice al Festival del Cinema di Venezia (1988) e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista (1988, 1989), su cinque candidature, di cui due come migliore attrice non protagonista.

Ornella Muti ha ricevuto inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello (1982, 1988, 1989) e una come migliore attrice agli European Film Awards (1988). Nella sua carriera ha interpretato vari generi, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Mara Venier chiama Ornella Muti “Francesca” a Domenica In Sanremo 2023, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio 2023, a partire dalle ore 14.

La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.