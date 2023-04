Manila Nazzaro ospite a Oggi è un altro giorno: ex marito, fidanzato e figli della conduttrice

Manila Nazzaro oggi – 19 aprile 2023 – sarà ospite nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno in cui parlerà della sua vita: dall’ex marito all’ex fidanzato. Passando per i figli. Ma conosciamo meglio Manila Nazzaro.

Manila è nata a Foggia il 10 ottobre 1977. E’ una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice teatrale ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1999. Dopo aver frequentato l’Itis Notarangelo-Rosati, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Chieti, senza tuttavia terminare gli studi per dedicarsi alla carriera artistica; nel 1999, comunque, diventa socio onorario SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

Dopo aver partecipato una prima volta nel 1996 alla 57ª edizione di Miss Italia, nel 1999 viene eletta 60ª Miss Italia; entrambe le volte ha partecipato come Miss Puglia. Nel 1999 oltre a vincere il titolo nazionale (prima e unica proveniente dalla sua regione), conquista anche il titolo di Miss Cinema ed il 2º posto di Miss Eleganza. Successivamente è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni ed inoltre inizia a studiare recitazione, seguita da Isabella Del Bianco, presso il Teatro Azione di Roma.

Nel 2005, dopo aver partecipato ad alcuni spettacoli teatrali, è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell’Alitalia. Tra il 2008 e il 2009 prende parte allo spettacolo del Bagaglino, Sex and Italy: una piccola storia d’Italia attraverso il sesso, come primadonna. Nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino dal Salone Margherita. Nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel. Nel 2010 è una delle inviate della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1.

Nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 Manila Nazzaro è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 diventa co-conduttrice in studio insieme a Massimiliano Ossini.

Da ottobre 2017 entra a far parte della famiglia di RTL 102.5. Il 6 settembre 2019 torna a Miss Italia nelle vesti di giurata in occasione dell’ottantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1, esperienza che ripeterà anche l’anno successivo per l’ottantunesima edizione. Nell’estate del 2020 partecipa con l’allora compagno Lorenzo Amoruso all’ottava edizione di Temptation Island e, nel mese di agosto, insieme a Federico Quaranta e Laura Forgia, conduce in seconda serata su Rai 2 il programma E la chiamano estate. A partire da settembre 2021 è una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.

Vita privata e malattia

Chi è il marito o fidanzato di Manila Nazzaro? L’ex Miss Italia è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011. La storia con Cozza? Dopo quattro anni di fidanzamento, i due convolarono a nozze nel 2007 salvo poi dirsi ufficialmente addio nel 2017. La rottura è stata molto dolorosa sia per lei che per lui, ma col tempo l’astio è andato scemando anche per il bene dei loro figli. Ecco come la Nazzaro ha raccontato il momento del divorzio: “Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Successivamente Manila Nazzaro ha avuto una lunga storia con un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. La storia però ora sarebbe finita. Lo scorso gennaio, infatti, “Today” e “Fanpage” hanno riportato alcuni rumors secondo cui si diceva che tra i due fosse in corso una crisi insanabile. Quest’ ipotesi oltre a trovare conferma proprio nell’assenza di foto e storie insieme, sarebbe stata avanzata anche in seguito ad alcuni comportamenti anomali di Lorenzo Amoruso. Pare, infatti, che l’ex calciatore si fosse recato a trovare la fidanzata sempre più raramente. Mentre prima Amoruso viaggiava spesso da Firenze a Roma, dove Manila vive con i suoi figli, negli ultimi tempi, invece, le trasferte erano già nettamente diminuite. Scavando più a fondo nella questione, alcuni amici della coppia avevano rivelato a “Today” che la rottura per la coppia era ormai vicinissima.

Il motivo che avrebbe portato alla rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo 5 anni d’amore è stato svelato poi dal settimanale “Chi”. Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini a chiudere la relazione sarebbe stata proprio Manila che non avrebbe avuto più intenzione di appianare le divergenze con l’ex compagno.

Manila Nazzaro nel 2014 ha rivelato di essere affetta da una malattia: il morbo di Basedow. Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce la tiroide, ghiandola localizzata nel collo e addetta alla produzione di ormoni che regolano il metabolismo.