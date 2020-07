Manifest 2, quante puntate sono, durata e quando finisce

MANIFEST 2 QUANTE PUNTATE – Torna l’appuntamento con Manifest, la serie televisiva ideata da Jeff Rake e firmata da Robert Zemeckis, che va in onda su Canale 5 da venerdì 10 luglio 2020 in prima serata, a partire dalle ore 21:25, con la stagione numero 2. La serie è stata già rinnovata per una terza stagione e racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni che fa improvvisamente ritorno, ma per i personaggi non sono passati altro che pochi minuti dal decollo. Tornati a casa iniziano a manifestare i primi sintomi: all’apparenza sembrano essere sempre gli stessi, eppure sono tormentati da alcune voci, dette chiamate, che li spingono a compiere azioni che a lungo andare possono diventare compromettenti. La prima stagione ha sicuramente colpito il pubblico di Canale 5, per questo il canale principale di Mediaset ha ben pensato di mandare in onda anche la seconda stagione durante l’estate. Vediamo da quante puntate è composta.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la seconda stagione di Manifest, in prima visione su Canale 5 a partire da venerdì 10 luglio 2020? La serie tv è composta da 13 episodi e andranno in onda in prima assoluta e in chiaro sul canale principale di Mediaset.

Il cast di Manifest 2

Durata

Ma quanto dura una puntata di Manifest 2? Ogni episodio della serie tv dura circa 40/45 minuti, ciò significa che ogni sera andranno in onda almeno due episodi insieme. In totale infatti saranno 13 episodi.

Manifest 2: quando va in onda e quando finisce

Ma quando va in onda e quando finisce Manifest? La seconda stagione va in onda a partire da venerdì 10 luglio 2020 in prima visione su Canale 5 con un episodio a settimana: ogni episodio sarà composto da due puntate, in totale 13. Vediamo il calendario:

Prima puntata, in onda venerdì 10 luglio

Seconda puntata, in onda venerdì 17 luglio

Terza puntata, in onda venerdì 24 luglio

Quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio

Quinta puntata, in onda venerdì 7 agosto

Sesta puntata, in onda venerdì 14 agosto

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Manifest 2, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in prima visione, vanno in onda da oggi – 10 luglio 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la serie tv turca Come sorelle anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

