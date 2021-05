Mangia prega ama: trama, cast e streaming del film

Stasera, 15 maggio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Mangia prega ama (Eat Pray Love), film del 2010 diretto da Ryan Murphy, basato sul libro autobiografico di Elizabeth GilbertMangia, prega, ama – Una donna cerca la felicità (Rizzoli). Protagonista del film, nel ruolo di Elizabeth Gilbert, è Julia Roberts, affiancata da Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup e Richard Jenkins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Elizabeth Gilbert ha una vita apparentemente perfetta: un solido matrimonio, una bella casa e un buon lavoro. Ma tutto questo sembra non bastarle per essere felice, sente un desiderio interiore di allontanarsi da tutto. Dopo tre anni dal difficile divorzio dal marito Stephen e da una tormentata storia d’amore con David, Elizabeth decide di lasciare tutto, compresa la sua amica Delia, per intraprendere un viaggio intorno al mondo. Tra le tappe, che la donna racconta minuziosamente nel suo diario, soggiorna per quattro mesi in Italia, visitando Roma e Napoli e dove, assieme a Giovanni e a una ragazza svedese, si avvicina ai piaceri del palato della buona cucina italiana ingrassando di dodici chili e godendosi la vita nel dolce far niente. Successivamente fa tappa in India, dove trascorre il suo tempo meditando presso un centro di preghiera e conversando con Richard, un uomo con un divorzio alle spalle causato da una vita sregolata, che le suggerisce di rimanere lì finché non si sarà perdonata la colpa del fallimento del proprio matrimonio. Infine Elizabeth va a Bali, in Indonesia, dove viene aiutata da uno sciamano a guarire la tristezza che ha nel cuore.

Mangia prega ama: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mangia prega ama, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julia Roberts: Elizabeth Gilbert

Javier Bardem: Felipe

Richard Jenkins: Richard

James Franco: David Piccolo

Billy Crudup: Stephen

Luca Argentero: Giovanni

Viola Davis: Delia Shiraz

Hadi Subiyanto: Ketut Liyer

Tuva Novotny: Sofi

Lidia Biondi: Ruffina

Ritvik Tyagi: Madhu

Mike O’Malley: Andy Shiraz

David Lyons: Ian

Andrea Di Stefano: Giulio

I. Gusti Ayu Puspawati: Nyomo

A. Jay Radcliff: Andre

Ashlie Atkinson: libraia

Gita Reddy: il Guru

Lucia Guzzardi: padrona di casa

Streaming e tv

Dove vedere Mangia prega ama in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sul sito di La7.