Chi sono i Maneskin, band (gruppo) in gara al Festival di Sanremo 2021

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 ci sono anche i Maneskin, band diventata famosa dopo la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017, nella quale, pur essendosi classificati secondi, sono stati gli artisti di maggior successo. Partecipano alla kermesse musicale, quest’anno in onda dal 2 al 6 marzo ovviamente su Rai 1, con il brano Zitti e buoni. Ecco chi sono i Maneskin, la loro carriera, le canzoni e la vita privata.

Biografia

I Maneskin sono un gruppo di genere pop rock e funk rock, formatosi nel 2015 a Roma.A far nascere i Maneskin nel 2015 sono stati la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, compagni di scuola. Successivamente si è unito al gruppo il cantante Damiano David e infine, tramite un annuncio su internet, anche il batterista Ethan Torchio. Cosa vuol dire Maneskin? Si tratta di una parla danese (Victoria De Angelis ha origini danesi) che significa “chiaro di luna”.

La svolta per la loro carriera arriva nel 2017, quando prendono parte all’undicesima edizione del talent show X Factor Italia e, dopo aver superato le fasi iniziali del programma, si classificano al secondo posto, sotto la guida del giudice Manuel Agnelli. In concomitanza con il talent esce “Chosen”, EP prodotto da Lucio Fabbri, certificato disco di platino dalla FIMI e contenente l’omonimo singolo, certificato doppio disco di platino. Il 23 marzo esce il loro terzo singolo, “Morirò da re”, certificato doppio disco di platino.

Il 28 settembre i Maneskin pubblicano il singolo Torna a casa, che riscuote un enorme successo, divenendo il primo singolo del gruppo ad arrivare in vetta alla Top Singoli della FIMI, venendo poi certificato quintuplo disco di platino. Il 26 ottobre 2018 viene pubblicato il primo album in studio del gruppo, Il ballo della vita. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre è stato proiettato il docufilm: This Is Måneskin.

All’album è seguita una tournée europea, Il ballo della vita Tour, che ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste, fatto che ha portato il gruppo ad aggiungere nuove date nel successivo periodo estivo. Nel settembre 2019 i Maneskin pubblicano il video di Le parole lontane, ultimo estratto dall’album, che si posiziona subito nelle tendenze di YouTube Italia. La band identifica quest’ultimo brano come uno dei più vicini al loro progetto e a cui sono maggiormente legati. Il 20 ottobre 2020 esce il loro nuovo singolo Vent’anni e parteciperanno a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. Vediamo insieme chi sono i componenti del gruppo i Maneskin:

Damiano David – voce (Roma, 8 gennaio 1999)

Victoria De Angelis – basso (Roma, 28 aprile 2000)

Thomas Raggi – chitarra (Roma, 18 gennaio 2001)

Ethan Torchio – batteria (Roma, 8 ottobre 2000)

Maneskin vita privata

La loro amicizia nasce tra i banchi del liceo Kennedy a Monteverde (Roma) e da lì i magnifici 4 hanno iniziato a suonare in tante strade della capitale, dai Colli Portuensi a Via del Corso. Con la notorietà sono giunti i sussurri di una presunta storia tra Damiano e Victoria. Però, pare che non abbia avuto alcun riscontro nella realtà, visto che i diretti interessati hanno smentito in più occasioni di avere una relazione. Di Damiano si sa che ha avuto una relazione con una ragazza di nome Lucrezia. Molto attivi sui social, il loro profilo Instagram è seguito da 660mila persone.

