Mancino naturale: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo di Mancino naturale, il film con Claudia Gerini in onda stasera, 29 maggio 2024, su Rai 1? Al film hano preso parte tanti attori come Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli e Alessio Perinelli. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudia Gerini: Isabella

Francesco Colella: Fabrizio

Massimo Ranieri: Marcello D’Apporto

Katia Ricciarelli: Maria

Alessio Perinelli: Paolo

Alessandro Bressanello: Gerardo

Federico Tocci: genitore sugli spalti

Siria Simeoni: Valeria

Francesca De Martini: insegnante

Luca Bastianello: direttore banca

Luciano Scarpa: Vittorio

Stefano Scandaletti: Mario

Giandomenico Cupaiuolo: Andrea

Simone La Piana: mister

Alessia Grande: Luisa

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Mancino naturale, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.