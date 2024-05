Mancino naturale: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Mancino naturale, film del 2022 diretto da Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli e tanti altri attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Isabella è vedova da tre anni e vive in un modesto appartamento a Latina con Paolo, il figlio dodicenne, sul quale ha riversato tutte le sue aspettative. Il ragazzino è infatti dotato di un piede sinistro eccezionale che è in grado di farlo emergere nella squadra di calcio amatoriale con la quale si allena. Quando si prospetta la possibilità di metterlo in luce davanti a dei talent scout che potrebbero farlo entrare nel vivaio di una grande squadra Isabella non si risparmia per ottenere il risultato.

Mancino naturale: il cast

Abbiamo visto la trama di Mancino naturale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudia Gerini: Isabella

Francesco Colella: Fabrizio

Massimo Ranieri: Marcello D’Apporto

Katia Ricciarelli: Maria

Alessio Perinelli: Paolo

Alessandro Bressanello: Gerardo

Federico Tocci: genitore sugli spalti

Siria Simeoni: Valeria

Francesca De Martini: insegnante

Luca Bastianello: direttore banca

Luciano Scarpa: Vittorio

Stefano Scandaletti: Mario

Giandomenico Cupaiuolo: Andrea

Simone La Piana: mister

Alessia Grande: Luisa

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Mancino naturale su Rai 1? Essendo un film, andrà in onda una sola ed unica puntata. Quando? Stasera, 29 maggio, a partire dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Mancino naturale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.