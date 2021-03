Makari: la trama della prossima puntata, la quarta. Anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima) di Makari, la serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? Lunedì 29 marzo 2021 vedremo Suleima e Saverio sul punto di dirsi addio ma un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Nella puntata precedente, Suleima ha fatto un colloquio di lavoro a Milano, con la prospettiva di trasferirsi. Arriva la risposta ed è positiva. Anche per lei sta per iniziare una nuova vita, ma come fare con Saverio? La situazione si complica dopo una sua scoperta. Nel frattempo, Saverio non riesce a sbarcare il lunario ed è preoccupato per il conto in rosso. Come sempre, deve accettare l’ennesimo lavoro per far fronte alle spese. Questa volta sarà il press agent di un’importante agenzia cinematografica. Qui si occuperà di Gea, che è produttrice e regista. Saverio si troverà in mezzo a una intricata indagine.

Partito con Piccariello per raggiungere la località in cui si terrà il festival, emerge che il lavoro di Saverio – secondo le anticipazioni sulla prossima puntata (l’ultima) di Makari – è solo una copertura per proteggere Gea dal fidanzato geloso e violento. Lamanna non farà in tempo a portare a termine la sua missione: la donna viene trovata senza vita. Saverio si sentirà tremendamente in colpa, visto che non è riuscito a proteggerla. Deciso a fare un senso a questa tragica vicenda, sceglie di non tornare a casa fino a quando non avrà trovato il colpevole. Intanto, Suleima comunica a Saverio di aver ottenuto il lavoro a Milano dopo il brillante colloquio. E’ arrivato il momento di prendere una decisione per il loro futuro: staranno insieme o si diranno addio per sempre?

Quando va in onda la quarta puntata

Quando va in onda la quarta e ultima puntata di Makari? L’appuntamento (salvo cambi di programma) è per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Libri

Abbiamo visto la trama della prossima puntata di Makari, ma da quali libri prende ispirazione la serie tv? La fiction è tratta dai libri di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio Editore. La prima puntata, è ispirata ai racconti I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo; la seconda dal racconto La regola dello svantaggio; la terza da È solo un gioco; la quarta da La Fabbrica delle Stelle. L’autore ha dichiarato a proposito della serie tv: “Mi piace pensare che finalmente si veicoli l’immagine di una Sicilia differente. Quella di siciliani a cui non per forza, piacciono i cannoli, quella di una Sicilia dolce amara, dove accanto all’immobilismo, c’è tanta forza dinamica”.

Potrebbero interessarti Honest Thief: tutto quello che c’è da sapere sul film Makari: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla terza puntata: concorrenti e ultime news