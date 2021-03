Makari: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza puntata in onda oggi – 22 marzo 2021 – vedremo l’episodio tratto dal racconto È solo un gioco. La quiete del borgo trapanese è scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonista della serie. Peccato che Saverio sembri non ricordare nulla di Franco, nonostante il padre tenti di rammentargli che da piccoli erano molto legati. Anche se controvoglia, Lamanna prende parte al funerale del parente. Ed è lì che, parlando con gli amici e i conoscenti della vittima, comincia a domandarsi se si sia davvero trattato di un incidente. Franco era una promessa del calcio, e la risposta a tutti gli interrogativi di Lamanna potrebbe trovarsi proprio seguendo questa pista.

Mentre Saverio scava nella vita del cugino, i ricordi di lui pian piano riaffiorano. Dopo la morte della madre, Lamanna si era abituato a seppellire i ricordi insieme al suo dolore. Così, secondo le anticipazioni della prossima puntata di Makari (la terza), nel risalire alla verità sulla scomparsa di Franco, Saverio farà un lavoro su se stesso. Intanto, Suleima gli comunica che a breve deve raggiungere Milano per un colloquio di lavoro che, se andrà bene, sarà il primo passo per il suo trasferimento. Saverio è destabilizzato. Ora soffre, ricorda perfettamente il bene voluto a Franco e ha una gran paura di perdere la sua amata. È arrivato il tempo di affrontare i suoi sentimenti.

Makari: il cast della terza puntata

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Oltre al cast fisso appena elencato, in questo terza episodio intitolato E’ solo un gioco sono presenti tanti altri attori come Alberto Lo Porto (Santo Gagliardo), Matteo Contino (Martino Pace), Dario Frasca (Rosario Sgrò), Simona Di Bella (Manuela), Floriana Poma (Alida), Gabriele Catalano (Bartolo), Agatino Mazzaglia (Zio Mario), Ester Cucinotti, (Zia Lila), Giuseppe Massa (Natale Vitrano) e Domenico Bravo (Pietro Siricio).

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – lunedì 22 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

