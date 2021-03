Makari: quante puntate, durata e quando finisce la fiction di Rai 1

Quante puntate sono previste per Makari, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse quattro puntate in prima tv (ore 21,25). La prima il 15 marzo 2021; l’ultima il 29 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 16 marzo 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 29 marzo 2021, ore 21,25

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Makari? La durata di ogni serata su Rai 1 sarà di circa 2 ore: inizio alle 21,25, chiusura intorno alle 23,30.

Libri e musiche

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Makari, ma a quali libri si ispira la serie tv? La fiction è tratta dai libri di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio Editore. La prima puntata, è ispirata ai racconti I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo; la seconda dal racconto La regola dello svantaggio; la terza da È solo un gioco; la quarta da La Fabbrica delle Stelle. L’autore ha dichiarato a proposito della serie tv: “Mi piace pensare che finalmente si veicoli l’immagine di una Sicilia differente. Quella di siciliani a cui non per forza, piacciono i cannoli, quella di una Sicilia dolce amara, dove accanto all’immobilismo, c’è tanta forza dinamica”. Le musiche di Makari sono firmate da Ralf Hildenbeutel, mentre la sigla è stata scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata dal trio “Il Volo”.

