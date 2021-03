Makari: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta e ultima puntata in onda oggi – 29 marzo 2021 – vedremo Suleima e Saverio sul punto di dirsi addio ma un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. Nella scorsa puntata, Suleima ha fatto un colloquio di lavoro a Milano, con la prospettiva di trasferirsi. Arriva la risposta ed è positiva. Anche per lei sta per iniziare una nuova vita, ma come fare con Saverio? La situazione si complica dopo una scoperta. Nel frattempo, Saverio non riesce a sbarcare il lunario ed è preoccupato per il conto in rosso. Come sempre, deve accettare l’ennesimo lavoro per far fronte alle spese. Questa volta sarà il press agent di un’importante agenzia cinematografica. Qui si occuperà di Gea, che è produttrice e regista. Da qui partirà un’intricata indagine.

Partito con Piccariello per raggiungere la località in cui si terrà il festival, emerge che il lavoro di Saverio è solo una copertura per proteggere Gea dal fidanzato geloso e violento. Lamanna non farà in tempo a portare a termine la sua missione: la donna infatti viene trovata senza vita. Saverio si sentirà tremendamente in colpa, visto che non è riuscito a proteggerla. Deciso a fare un senso a questa tragica vicenda, sceglie di non tornare a casa fino a quando non avrà trovato il colpevole. Intanto è arrivato il momento di prendere una decisione per il futuro della coppia: Saverio e Suleima resteranno insieme o si diranno addio per sempre?

Makari: il cast della terza puntata

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima (finale di stagione) puntata di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Oltre al cast fisso appena elencato, in questo quarto e ultimo episodio vedremo: Antonio Alveario (vicequestore Goratti), Laura Adriani (Gea De Simone), Astrid Meloni (Flaminia De Simone), Liborio Natali (Enzo Torrisi) e Gaia Insenga (Arianna Menichini).

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – lunedì 29 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

