Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, domenica 2 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Makari 4. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la serie con Claudio Gioè? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Makari 4 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Makari 4, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 19 ottobre 2025; la quarta e ultima domenica 9 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):