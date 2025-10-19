Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Makari 4, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Makari 4, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

Qual è il cast di Makari 4? Appuntamento su Rai 1 con la quarta stagione della popolare fiction con Claudio Gioè ogni domenica dal 19 ottobre 2025 per quattro puntate. Nel cast tante conferme ma anche volti nuovi. I protagonisti sono Claudio Gioè ed Ester Pantano, ma nel cast troviamo anche Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli. La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

“Avere in Rai un personaggio forte, femminile, che dice la sua, che rimette in gioco le carte, sapendo quello che è necessario per lei, e quello che vuole sia dalla vita che dalla sua persona, probabilmente è qualcosa di sovversivo per qualcuno”, ha dichiarato Ester Pantano. “In passato raramente ho fatto dei personaggi leggeri “, ha dichiarato Claudio Gioè, che interpreta Saverio Lamanna, “però ho sempre sentito di avere una naturale propensione per la commedia. L’opportunità che mi dà questa serie grandissima è quella di sperimentarmi in questo genere insieme a uno straordinario collega, che è Domenico Centamore”.

Streaming e tv

Dove vedere Makari 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata
TV / Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 26esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 19 ottobre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 ottobre 2025
TV / Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre 2025
TV / Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 19 ottobre 2025
Ricerca