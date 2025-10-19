Makari 4, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

Qual è il cast di Makari 4? Appuntamento su Rai 1 con la quarta stagione della popolare fiction con Claudio Gioè ogni domenica dal 19 ottobre 2025 per quattro puntate. Nel cast tante conferme ma anche volti nuovi. I protagonisti sono Claudio Gioè ed Ester Pantano, ma nel cast troviamo anche Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli. La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

“Avere in Rai un personaggio forte, femminile, che dice la sua, che rimette in gioco le carte, sapendo quello che è necessario per lei, e quello che vuole sia dalla vita che dalla sua persona, probabilmente è qualcosa di sovversivo per qualcuno”, ha dichiarato Ester Pantano. “In passato raramente ho fatto dei personaggi leggeri “, ha dichiarato Claudio Gioè, che interpreta Saverio Lamanna, “però ho sempre sentito di avere una naturale propensione per la commedia. L’opportunità che mi dà questa serie grandissima è quella di sperimentarmi in questo genere insieme a uno straordinario collega, che è Domenico Centamore”.

Streaming e tv

Dove vedere Makari 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.