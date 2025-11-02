Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 2 novembre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la terza puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Randone è nei guai, in quanto sospettato di essere implicato nella morte di Angelora Tomarchio, avvenuta nella sua casa-museo mentre per le strade si svolgeva il tradizionale Ballo dei diavoli. Il vicequestore è stato sospeso e Saverio non può che indagare. A complicare la situazione ci si mettono prima Arianna – che ora rischia la sospensione – e l’arrivo a Màkari dei genitori di Suleima. Alfonso e Matilde sono decisi ad aiutare Saverio ad avviare un’attività più redditizia di quella di scrittore, nell’ottica di fargli mettere su famiglia. Ma Saverio è confuso: la sua vita sentimentale è sempre più complicata, vista la presenza di Michela nella sua vita. E, forse, è arrivato il momento di dire la verità a Suleima e raccontarle dell’arrivo di Arianna.

Makari 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Makari 4? Capitanato da Claudio Gioè ed Ester Pantano, il cast include Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
