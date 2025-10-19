Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 19 ottobre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la prima puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) sono sempre collaborativi con la polizia nelle indagini. Quando tutto sembra scorrere nella norma, però, Suleima (Ester Pantano) si allontana da Macari per lavoro, mentre nella vita di Saverio si riavvicina Michela (Serena Iansiti), che porta con i sé i vecchi tormenti passionali. A scuotere la vita di Saverio ci pensa anche Arianna (Giovanna Rosace), ragazza ribelle appassionata di musica heavy metal, figlia di Claudia, ex di Saverio.

Makari 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Makari 4? Capitanato da Claudio Gioè ed Ester Pantano, il cast include Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.