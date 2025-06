Makari 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel nuovo appuntamento, dal titolo La città perfetta, Saverio viene chiamato a fare da moderatore a una importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta nel 1968 da un terremoto. Ma qualcosa va subito storto: la conferenza viene bruscamente interrotta da un inatteso alterco e viene ucciso Leone, il principale organizzatore dell’evento. Saverio e Piccionello si ritrovano ad affrontare un mistero che affonda le sue radici nella lontana tragedia del terremoto…

Makari 3: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Makari 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Domenico Centamore: Giuseppe “Peppe” Piccionello

Ester Pantano: Suleima Lynch

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Serena Iansiti: Michela

Eugenio Franceschini: Giulio

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Makari 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.