Makari 2: il cast (attori) completo della seconda stagione

Qual è il cast (attori) completo di Makari 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Claudio Gioè? Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori presenti nella fiction:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Teodoro: Andrea Bosca

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Primo episodio

Nel primo episodio vedremo anche:

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Demetrio Alù: Ennio Coltorti

Antonio Moncada: Massimo Reale

zia Rosina: Alessandra Costanza

Ylenia: Elvira Cammarrone

Vittoria Ferrini: Federica Girardello

Filippo Cannizzaro: Alessandro Carbonara

Maricchiedda: Maribella Piana

Stefano Sapienza: Teodoro Giambanco

Noemi: Nicoletta Cifariello

Simone: Fulvio Emanuele

Lillo: Alberto Rossi

Secondo episodio

Nel secondo episodio vedremo anche:

Marina Tadde: Francesca Turrini

Tilde: Mariella Lo Sardo

Angela: Cristina Marino

Don Franco Pitrone: Gaetano Colella

Giulio Racano: Lorenzo Crespi

Kevin: Antonio Russo

Emma: Giulia Cutrona

Simone Triassi: Goffredo Maria Bruno

Alida: Floriana Poma

Bartolo: Gabriele Catalano

Terzo episodio

Nel terzo episodio vedremo anche:

Zia Rosina: Alessandra Costanza

Igea: Gabriella Saitta

Constance: Eleonora Romandini

Don Cesare: Bruno Torrisi

Ispettore Belli: Cosimo Coltraro

Carmelo Nicodemo: Antonio Pandolfo

Emma: Giulia Cotrona

Rocco: Antonio Orlando

Salvo: Giustiniano Alpi

Padre Saverio giovane: Antonino Liotta

Vito: Mario Coco

Mimì: Giuseppe Giacalone

Madre Saverio: Vanessa Galipoli

Saverio 8 anni: Francesco Occhipinti

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Makari 2, ma dove vedere la seconda stagione in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.