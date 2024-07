Mai Stati Uniti: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mai Stati Uniti, film commedia diretto da Carlo Vanzina, il terzo diretto dai fratelli negli Stati Uniti che segue Vacanze in America e Sognando la California. Il film è arrivato al cinema nel 2013 per poi essere trasmesso su Sky Cinema. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

La trama del film

Siamo nell’Italia 2012, c’è aria di crisi e i cinque protagonisti di questa storia lo sanno perfettamente. Angelo, Dario, Carmen, Michele e Nino non hanno molte cose in comune tra loro; a dirla tutta neanche si conoscono finché un giorno non arriva la telefonata di un notaio che li convoca tutti d’urgenza nel suo studio.

A riunirli è un certo Vanni Galvani, o meglio il suo testamento. Eppure nessuno dei presenti sembra conoscere quest’uomo, cosa vorrà da tutti loro, cinque perfetti estranei? Il notaio risolve l’arcano mistero, svelando un’assurda verità: Vanni Galvani era loro padre, un uomo che ha sempre voluto vivere in totale libertà senza legami e che vicino alla morte si è pentito di non aver aiutato i suoi figli. Ed è grazie a questo escamotage che i cinque protagonisti finalmente si conoscono e provano a essere una famiglia, partendo insieme per un viaggio.

Mai Stati Uniti: il cast

Tantissimi i volti conosciuti nel cast di Mai Stati Uniti. Partiamo da Vincenzo Salemme che interpreta Antonio per poi arrivare a Ricky Memphis, che qui interpreta Nino. Anna Foglietta invece interpreta Carmen, mentre Ambra Angiolini interpreta Angela. Giovanni Vernia interpreta l’ultimo fratello Michele. Nel cast del film di Vanzina vediamo anche Maurizio Mattioli interpretare Oreste, Andrea Pittorino interpretare Roby, Paolo Bessegato nelle vesti del Notaio Garbarino, Daniela Piperno interpretare la psicanalista e Katie Luddy.

La location: dov’è stato girato?

Vanzina aveva scelto l’America proprio per andare via “dai tremori quotidiani, dalle fabbriche che chiudono, dalla classe politica in pezzi che però pensa alle elezioni, dallo spread che ci tiene in ostaggio. Avevo bisogno di una boccata di ossigeno, così con mio fratello Enrico abbiamo inventato una storia, l’abbiamo ambientata in spazi sconfinati”. Dov’è stato girato il film? Le località dov’è stato ambientato spaziano dal Lago Powell a Monte Rushmore, dal Sud Dakota allo Utah, e poi ancora Arizona, Nevada, Las Vegas e Colorado (Aspen e Denver). Alcune scene sono state anche girate ad Aprilia nel Parco delle Star di Daniel Berquiny.

Streaming e tv

Dove vedere Mai Stati Uniti in tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.