Made in Italy: la trama della fiction in onda su Canale 5

Qual è la trama di Made in Italy, la serie tv in onda su Canale 5 dal 13 gennaio 2021? La serie racconta la storia di Irene, figlia di immigrati dal Sud che a metà degli Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda “Appeal”. La protagonista conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista, sotto gli occhi della severa caporedattrice Rita Pasini, e – al ritmo dei cambiamenti della moda milanese – anche la sua vita cambierà radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio in quegli anni muovono i primi passi, dando il via alla straordinaria avventura del Made in Italy. Tutto ciò accade in un decennio, i Seventies, ricco di energie e di conflitti: sono gli anni del divorzio, dell’emancipazione della donna, ma anche del terrorismo e degli scontri di piazza, anni di trasformazione e di fermenti creativi che rivivremo attraverso gli snodi della vita privata e professionale di Irene.

Costumi e location

Abbiamo visto trama, ma quali sono le location di Made in Italy? La serie tv, oltre a Milano che rappresenta il set principale, è stata girata anche a New York e in Marocco. Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi offrendo per le riprese preziosi abiti e accessori.

