Made in Italy: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 13 gennaio 2021 in prima serata (ore 21,40 circa) su Canale 5 va in onda Made in Italy, una serie televisiva italiana, prodotta da Mediaset e Taodue. La serie, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974, vede come protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro), giovane ventitreenne figlia di immigrati dal Sud, che risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. La serie ideata da Camilla Nesbitt, scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, è già stata venduta in più di venti paesi: tra i più importanti gli Stati Uniti, Canada, Russia, tutto il Sud America (HBO Latin America), Spagna, Portogallo e Cina. Ma vediamo tutte le informazioni su Made in Italy nel dettaglio.

Trama

La serie racconta la storia di Irene, figlia di immigrati dal Sud che a metà degli Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda “Appeal”. La protagonista conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista, sotto gli occhi della severa caporedattrice Rita Pasini, e – al ritmo dei cambiamenti della moda milanese – anche la sua vita cambierà radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio in quegli anni muovono i primi passi, dando il via alla straordinaria avventura del Made in Italy. Tutto ciò accade in un decennio, i Seventies, ricco di energie e di conflitti: sono gli anni del divorzio, dell’emancipazione della donna, ma anche del terrorismo e degli scontri di piazza, anni di trasformazione e di fermenti creativi che rivivremo attraverso gli snodi della vita privata e professionale di Irene.

Made in Italy: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Made in Italy, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Ferro: Irene Mastrangelo

Margherita Buy: Rita Pasini

Fiammetta Cicogna: Monica Massimello

Sergio Albelli: Andrea Nava

Maurizio Lastrico: Filippo Cerasi

Valentina Carnelutti: Ludovica

Giuseppe Cederna: Armando Frattini

Marco Bocci: John Sassi

Andrea Bosca: Davide Frangi

Anna Ferruzzo: Giuseppina

Francesco Di Raimondo: Diego

Saul Nanni: Flavio

Gaetano Bruno: Walter Albini

Ninni Bruschetta: Pasquale

Costumi e location

Abbiamo visto trama e cast, ma qual è la location di Made in Italy? La serie tv, oltre a Milano che rappresenta il set principale, è stata girata anche a New York e in Marocco. Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi offrendo per le riprese preziosi abiti e accessori.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Made in Italy? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse quattro puntate, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa). Ogni puntata avrà una durata di circa due ore. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: 13 gennaio 2021

Seconda puntata: 20 gennaio 2021

Terza puntata: 27 gennaio 2021

Quarta puntata: 3 febbraio 2021

Streaming e tv

Dove vedere le varie puntate di Made in Italy in diretta tv e live streaming? Tutte le 4 puntate della serie tv, come detto, andranno in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

