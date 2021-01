Made in Italy: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Made in Italy, la serie tv, prodotta da Mediaset e Taodue, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Trama

Milano, 1974. Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni, fidanzata da anni con Luigi, che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal Sud, ha potuto frequentare la facoltà di Storia dell’arte all’Università. Arrivata ormai all’ultimo esame, dopo una discussione con il professore rifiuta il voto che le avrebbe permesso di laurearsi e per non gravare più sulla famiglia decide di mantenersi trovando un lavoro. Nella prima puntata di Made in Italy, la giovane riesce ad ottenere un posto di assistente redattrice nella prestigiosa rivista di moda Appeal, ma così facendo si scontra con il padre… Il mondo della moda, stravagante e ricco di stimoli, affascina da subito Irene, che stringe amicizia con l’altra giovane assistente, la disinibita Monica, e viene “adottata” dalla pur severa Rita, la redattrice senior, anticonformista e sempre in polemica con Nava, il vicedirettore, attento solo all’aspetto economico.

Made in Italy: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni (la trama) della prima puntata di Made in Italy, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Ferro: Irene Mastrangelo

Margherita Buy: Rita Pasini

Fiammetta Cicogna: Monica Massimello

Sergio Albelli: Andrea Nava

Maurizio Lastrico: Filippo Cerasi

Valentina Carnelutti: Ludovica

Giuseppe Cederna: Armando Frattini

Marco Bocci: John Sassi

Andrea Bosca: Davide Frangi

Anna Ferruzzo: Giuseppina

Francesco Di Raimondo: Diego

Saul Nanni: Flavio

Gaetano Bruno: Walter Albini

Ninni Bruschetta: Pasquale

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Made in Italy in diretta tv e live streaming? La puntata della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,40. Sarà possibile seguire ogni singola puntata della fiction anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

