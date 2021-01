Made in Italy streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Made in Italy, una serie televisiva italiana, prodotta da Mediaset e Taodue, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974 e che vede come protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro). Dove vedere la prima puntata di Made in Italy in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La prima puntata della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 13 gennaio 2021, in prima serata tv alle ore 21,40 (circa).

Made in Italy streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata della fiction anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone

Costumi e location

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Made in Italy, ma quali sono le location della fiction? La serie tv, oltre a Milano che rappresenta il set principale, è stata girata anche a New York e in Marocco. Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi offrendo per le riprese preziosi abiti e accessori.

Potrebbero interessarti Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata A che ora inizia Made in Italy: l’orario della messa in onda su Canale 5 Made in Italy: quante puntate, durata e quando finisce